Прокуратура заставила банк вернуть красноярцу миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-23T12:32:35+03:00

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В Красноярске прокуратура заставила банк вернуть больше миллиона рублей клиенту. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, к ним обратился 80-летний мужчина, инвалид второй группы. И рассказал свою историю: хотел сделать вклад в одном из банков. Принес туда деньги. Вроде бы все оформили, как полагается. Но, когда в следующий раз попытался получить средства со своего счета, ему отказали.

- Прокуратура Свердловского района провела проверку. Было установлено: клиенту предложили оформить вклад, но в виде векселя. А после ему не выдали деньги из-за неплатежеспособности посредника – ООО «ФТК». Однако мужчина полагал: заключил договор вклада, а не купли-продажи. Более того векселедержателем банк быть не мог. То есть сделку по продаже ценной бумаге заключать не имел права, - поясняют в прокуратуре. – Также банк не проинформировал клиента, что тот приобретает несуществующий вексель у компании, не обеспеченной активами.

В итоге суд признал сделку недействительной. И теперь банк должен будет выплатить пенсионеру 1 185 210 рублей – это возмещение суммы, уплаченной за вексель.

ИСТОЧНИК KP.RU