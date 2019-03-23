Перебдели. Живую новогоднюю елку срубили в красноярском сквере

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-23T10:53:54+03:00

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Когда понял указание слишком буквально… В сквере «Уют», расположенном в Железнодорожном районе Красноярска, срубили живую ель высотой в несколько метров. Об этом рассказал в своем фейсбуке редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. Судя по всему, логика рубщиков была такой: сказано убрать в городе все новогодние елки, значит, и эту тоже.

Напомним, сквер реконструировали в прошлом году – по программе «Формирование комфортной городской среды». Поставили детский игровой городок с большой горкой, обновили уличную мебель… Не хватало только елки. Вот ее и посадили – большую, пушистую. А спустя несколько месяцев… ликвидировали. Остался только обрубок с ветками – метра два в высоту.

... В этом году новогодние елки стояли в Красноярске дольше обычного – город принимал гостей, хотелось показать его во всей красе. А после соревнований искусственные деревья с украшениями начали спешно убирать. Все-таки весна на дворе. Вот кто-то и перестарался: спилил живую елку.

Отметим, официальных комментариев ЧП пока нет. Как и доказательств, что все это - дело рук коммунальщиков, а, скажем, не вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU