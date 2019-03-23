2019-03-23T10:05:00+03:00
Общество

Красноярских туристов перед выходом на маршрут обязали регистрироваться в МЧС

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Ася ЖУКОВА
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Красноярских туристов перед выходом на маршрут обязали регистрироваться в МЧС.Красноярских туристов перед выходом на маршрут обязали регистрироваться в МЧС.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае (и не только) туристы перед выходом на маршрут должны регистрироваться в МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно выпущенному МЧС приказу, речь идет о мероприятиях, связанных с АКТИВНЫМИ видами туризма. О каждом из них руководитель обязан теперь информировать управление. Причем это касается как групп, так и отдельных людей, отправляющихся по маршруту.

Сведения вносят в журнал регистрации. Их доводят до всех пожарно-спасательных формирований района, где проходит маршрут. На протяжении всего пути с туристами держат связь. В случае чего организуется спасательная операция.

КОНКРЕТНО

Поставить в известность ГУ МЧС России по краю можно по телефону 8 (391) 226-43-09 или по электронной почте: arm8@mchskrsk.ru. Онлайн заявку подают не позднее чем за десять рабочих дней до начала похода или другого мероприятия. Для этого нужно заполнить здесь бланк регистрации группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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