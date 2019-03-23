2019-03-23T08:22:50+03:00
Происшествия

Ню и соцсети. Девушка отправила парню свои интимные фото и стала жертвой секс-хакера

А тот начал вымогать у нее деньги
Ася ЖУКОВА
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Девушка отправила парню интимные фото и стала жертвой секс-хакера. На фото - другой человек.Девушка отправила парню интимные фото и стала жертвой секс-хакера. На фото - другой человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане (Хакасия) 19-летняя девушка, пославшая своему молодому человеку откровенные снимки, оказалась жертвой вымогателя. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по РХ.

Не так давно в один из отделов полиция пришла девушка:

- Переписываясь с парнем в соцсети, отправила ему фото в стиле «ню», а после удалять их не стала. Страницу взломали, снимки скачали. А потом посыпались угрозы: если не перечислишь три тысячи рублей, выложим в интернет.

Но платить шантажисту отказалась наотрез. Вскоре несколько друзей пострадавшей получили те самые фото. Пришлось обратиться в полицию.

- Сейчас возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство», - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по РХ. – Максимальное наказание по ней - до четырех лет лишения свободы.

К слову, это далеко не первый такой случай за последнее время, добавляют полицейские. Часто жертвы шантажистов не жалуются - просто стесняются обратиться в «органы». Чтобы исключить подобные ЧП, приватную переписку в соцсетях вести не стоит. Или, как вариант, ее нужно оперативно удалять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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