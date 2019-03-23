«Студенты смеялись и снимали на видео»: ночью в Красноярске полыхнуло общежитие СФУ

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-23T07:25:56+03:00

Пожар начался на улице и перекинулся оттуда в здание

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Ночью (а точнее – в четыре часа утра) на проспекте Свободный в Красноярске случился пожар в одном из корпусов общежития СФУ. Об этом сообщили наши коллеги с телеканала ТВК со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали свидетели ЧП, сначала вспыхнули доски, лежавшие под окнами. Возможно, их подожгли специально или кто-то выбросил окурок. А через несколько минут пламя охватило и сами оконные проемы.

Людей эвакуировали. Фото: ТВК.

На кадрах видно: студенты, живущие на нижних этажах, были эвакуированы (или вышли сами). На место пожара съехались несколько спецмашин со спасателями.

- Студенты смеялись, снимали все на фото, комментируя «Общага горит!». И, похоже, не осознавали опасности случившегося, - говорят очевидцы.

Как пояснили в МЧС, пожар действительно возник из-за возгорания мусора. С огнем удалось справиться за несколько минут. Никто не пострадал.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU