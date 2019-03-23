«Студенты смеялись и снимали на видео»: ночью в Красноярске полыхнуло общежитие СФУ
Ночью (а точнее – в четыре часа утра) на проспекте Свободный в Красноярске случился пожар в одном из корпусов общежития СФУ. Об этом сообщили наши коллеги с телеканала ТВК со ссылкой на очевидцев.
Как рассказали свидетели ЧП, сначала вспыхнули доски, лежавшие под окнами. Возможно, их подожгли специально или кто-то выбросил окурок. А через несколько минут пламя охватило и сами оконные проемы.
Людей эвакуировали. Фото: ТВК.
На кадрах видно: студенты, живущие на нижних этажах, были эвакуированы (или вышли сами). На место пожара съехались несколько спецмашин со спасателями.
- Студенты смеялись, снимали все на фото, комментируя «Общага горит!». И, похоже, не осознавали опасности случившегося, - говорят очевидцы.
Как пояснили в МЧС, пожар действительно возник из-за возгорания мусора. С огнем удалось справиться за несколько минут. Никто не пострадал.
«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU