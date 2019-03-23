2019-03-23T06:10:45+03:00
Происшествия

Лечить не будем! Хозяева отказались от выпавшего из окна котенка

Тогда за дело взялись волонтеры
Ася ЖУКОВА
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Хозяева отказались лечить выпавшего из окна котенка. Фото: Хатико.Хозяева отказались лечить выпавшего из окна котенка. Фото: Хатико.
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Взъерошенный, с разбитым носом, он даже не мог открыть глаза. Котенок по имени Антошка разбился, выпав из окна в Красноярске. Но искать питомца хозяева даже не думали. Его историю рассказали в группе «Хатико».

- Человеческая жестокость предела не знает, - делится куратор котенка Мария Усикова. – Малыш упал из окна или с балкона. А, может, выкинули? И даже нашлись хозяева. Знаете, что они сделали? Просто отказались, когда поняли, что его надо будет лечить.

Благо, волонтеры не прошли мимо. Антошку срочно доставили в клинику, осмотрели. Оказалось, у него травма головы, сломан нос, на нёбе – трещина. За жизнь малыша борются врачи.

Поначалу он даже не мог открыть глазки. Фото: Хатико.

Поначалу он даже не мог открыть глазки. Фото: Хатико.

- Состояние стабильно тяжелое, - продолжает Мария. - На капельницах! Но Антошка открыл глазки, внутреннее кровотечение остановлено. Покушал сам. Я молю, что Антошка выжил и не остался инвалидом! (хозяевам здоровья) Прошу у вас помощи! Мои хорошие, давайте спасём Антошку.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь малышу, сделать это можно здесь https://vk.com/hatikohelp?w=wall-98704306_482737.

ИСТОЧНИК KP.RU

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