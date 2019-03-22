2019-03-22T19:16:22+03:00
Звезды

Красноярцев пригласили во «Вселенную Cartoon Network»

Один из крупнейших в мире телеканалов для детской аудитории переместит гостей в мир популярных мультсериалов
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено Фондом Прохорова.Фото предоставлено Фондом Прохорова.
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Во время 12-го Большого фестиваля мультфильмов в Красноярске пройдет выставка от Cartoon Network – американского мультипликационного телеканала.

На выставке можно будет оказаться в том ее уголке, где живут герои трех всеми любимых мультсериалов. Посетителей ждут медведи из мультфильма «Вся правда о медведях», верные друзья Гамбол и Дарвин из «Удивительного мира Гамбола» и маленькая Юникитти – кошечка единорог - персонаж сериала, который так и называется «Юникитти».

Интерактивные зоны выставки тоже посвящены этим популярным мультсериалам. Посетители попадут в школу города Элмора из «Удивительного мира Гамбола» на урок рисования.

В королевство «Юникитти» можно поучаствовать в конкурсе селфи. А в гостиной по мотивам мультфильма «Вся правда о медведях» можно отдохнуть по-медвежьи: поваляться на мягком диване, обложиться подушками и посмотреть серии всех трех сериалов. Стратегический партнер фестиваля – Фонд Михаила Прохорова. Вход на выставку свободный.

Где

в Музейном центре «Площадь Мира» (Площадь Мира, 1)

Когда

с 23 марта до 20 апреля, во все дни, кроме воскресений до 15.00 и понедельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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