2019-03-22T15:05:15+03:00
Общество

Автобусы до красноярского аэропорта решили сделать круглосуточными

Отличная новость!
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
В новый аэропорт будем добираться по-новому, на автобусах, круглосуточно!В новый аэропорт будем добираться по-новому, на автобусах, круглосуточно!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С субботы, 23 марта, автобусные маршруты до аэропорта Красноярска станут круглосуточными. Речь идет о прямых маршрутах пригородного сообщения № 202 и № 203, которые раньше возили пассажиров только до 21 часа.

Маршрут № 202 будет отправляться в аэропорт от междугороднего автовокзала Красноярска, а маршрут № 203 – с железнодорожного вокзала.

Отправление автобусов из аэропорта будет осуществляться каждый час с 7.00.

Расписание движения автобусов по маршрутам можно узнать по телефону справочно-информационной службы министерства транспорта края 8-800-775-75-24..

Стоимость билета около 90 рублей.

Это отличная новость для миллионного города, до сих пор не имеющего прямого автобусного сообщения с аэропортом. Пассажиры были вынуждены платить за такси или просить родственников подвезти, поскольку других вариантов до сих пор не существовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске вместо пустыря появится новый сквер
В Красноярске покупательница в пакете с кальмарами нашла ската
В Красноярске руководителей школьного комбината питания подозревают в присвоении бюджетных денег
Tele2 и Red Bull договорились о проектах по другим правилам
Красноярск готовится к капитальному ремонту улицы Ястынская
В Красноярском крае назвали имена лучших врачей и медсестер
В Приисковом продолжатся поиски пропавших в прошлом году туристов
В Красноярске изменится порядок комплектования детских садов
Администрация Красноярска судится с Центральным парком
Житель Красноярского края накопил 59 штрафов за превышение скорости
Дмитрий Аленичев продолжит работу в ФК «Енисей»
В Красноярском крае начался клещевой сезон: уже 4 пострадавших
Красноярцы смогут бесплатно посмотреть соревнования чемпионата России по фристайлу
В Красноярске открыта продажа билетов на лето для школьников со скидкой 50%
В Красноярске фестиваль мультфильмов открывается фильмом от Анджелины Джоли
Погода в Красноярске на выходных: без тепла, но с дождем
Как попасть на плато Путорана, не выезжая из Красноярска?
В Красноярске начинается фестиваль мультфильмов (полная программа)