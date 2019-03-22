Автобусы до красноярского аэропорта решили сделать круглосуточными

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-22T15:05:15+03:00

В новый аэропорт будем добираться по-новому, на автобусах, круглосуточно! Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

С субботы, 23 марта, автобусные маршруты до аэропорта Красноярска станут круглосуточными. Речь идет о прямых маршрутах пригородного сообщения № 202 и № 203, которые раньше возили пассажиров только до 21 часа.

Маршрут № 202 будет отправляться в аэропорт от междугороднего автовокзала Красноярска, а маршрут № 203 – с железнодорожного вокзала.

Отправление автобусов из аэропорта будет осуществляться каждый час с 7.00.

Расписание движения автобусов по маршрутам можно узнать по телефону справочно-информационной службы министерства транспорта края 8-800-775-75-24..

Стоимость билета около 90 рублей.

Это отличная новость для миллионного города, до сих пор не имеющего прямого автобусного сообщения с аэропортом. Пассажиры были вынуждены платить за такси или просить родственников подвезти, поскольку других вариантов до сих пор не существовало.

ИСТОЧНИК KP.RU