Автобусы до красноярского аэропорта решили сделать круглосуточными
С субботы, 23 марта, автобусные маршруты до аэропорта Красноярска станут круглосуточными. Речь идет о прямых маршрутах пригородного сообщения № 202 и № 203, которые раньше возили пассажиров только до 21 часа.
Маршрут № 202 будет отправляться в аэропорт от междугороднего автовокзала Красноярска, а маршрут № 203 – с железнодорожного вокзала.
Отправление автобусов из аэропорта будет осуществляться каждый час с 7.00.
Расписание движения автобусов по маршрутам можно узнать по телефону справочно-информационной службы министерства транспорта края 8-800-775-75-24..
Стоимость билета около 90 рублей.
Это отличная новость для миллионного города, до сих пор не имеющего прямого автобусного сообщения с аэропортом. Пассажиры были вынуждены платить за такси или просить родственников подвезти, поскольку других вариантов до сих пор не существовало.
ИСТОЧНИК KP.RU