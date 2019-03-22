В Красноярске вместо пустыря появится новый сквер

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-22T14:48:51+03:00

А пока его проект обсуждают со специалистами и с жителями

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Новый парк разобьют этой осенью в Железнодорожном районе, по адресу пер. Индустриальный, 3-5. Пока он существует только в виде картинок, проект дорабатывается, в апреле он будет представлен в итоговом варианте и вынесен на общественное обсуждение.

Пока известны:

- площадь сквера - 3700 кв. метров

- название - «Калининский»

- что здесь планируется - это детская площадка, дорожки для скандинавской ходьбы и катания на роликах, игровые комплексы для детей разного возраста, малые архитектурные формы, зелёная зона для семейного отдыха, подсветка, арт-объекты, парковка.

Сейчас на этой территории находится пустырь.

Напомним, в прошлом году красноярцы проголосовали за благоустройство 10-ти скверов и парков на территории города. Затем, по просьбам жителей в список вошел 11 сквер в районе улицы. Калинина. Он должен появиться в этом году, осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU