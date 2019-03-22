В Красноярске покупательница в пакете с кальмарами нашла ската
Жительнице Красноярска в пакете с замороженными кальмарами попался маленький скат. «Улыбается как живой», - рассказала красноярка новостям ТВК и прислала фото своей необычной покупки.
В Роспотребнадзоре рассказали, что если вам попался товар, не соответствующий упаковке, то нужно обратиться с претензией в магазин. Вам должны вернуть деньги или обменять товар. Кстати, забавные случаи покупки «кота в мешке» бывают довольно часто. Однажды я купила вареники с капустой, оказалось, половина этих вареников – с творогом. Производитель, которому я позвонила, не только предложил обменять товар, но и привезти на дом новую упаковку! Я отказалась, поскольку к качеству претензий не было.
Гораздо хуже, когда в масле – гвозди, в сыре – вата, в молоке – мышь.
Кстати, о скатах. Многие скаты съдобны и считаются деликатесами!
ИСТОЧНИК KP.RU