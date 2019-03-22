2019-03-22T13:02:16+03:00
Происшествия

В Красноярске руководителей школьного комбината питания подозревают в присвоении бюджетных денег

Обыски прошли, подозреваемые задержаны
Татьяна РЯБИНИНА
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Как наварить 15% на супчике для детей, сейчас разбираются следователи.Как наварить 15% на супчике для детей, сейчас разбираются следователи.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На этот раз скандал и уголовное дело в муниципальном предприятии «Комбинат школьного питания №38». С ноября по декабрь 2016 года должностные лица заключили 169 договоров на поставку продуктов питания в нарушение федерального закона «О защите конкуренции». Меньше чем за два месяца сумма – 10 миллионов рублей. Причем, стоимость товара была завышена на 15%, разница шла в карман руководства комбината питания.

22 марта 2019 года проведен обыск в квартире бывшего генерального директора муниципального предприятия и у его заместителя. В ходе обыска изъяты технические средства и документация, которая поможет в расследовании.

Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Напомним, сейчас силовики занимаются Центром питания, которые построили на бюджетные деньги к универсиаде и планировали использовать его мощности для организации питания в детских домах и школах края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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