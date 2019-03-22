В Красноярске руководителей школьного комбината питания подозревают в присвоении бюджетных денег
На этот раз скандал и уголовное дело в муниципальном предприятии «Комбинат школьного питания №38». С ноября по декабрь 2016 года должностные лица заключили 169 договоров на поставку продуктов питания в нарушение федерального закона «О защите конкуренции». Меньше чем за два месяца сумма – 10 миллионов рублей. Причем, стоимость товара была завышена на 15%, разница шла в карман руководства комбината питания.
22 марта 2019 года проведен обыск в квартире бывшего генерального директора муниципального предприятия и у его заместителя. В ходе обыска изъяты технические средства и документация, которая поможет в расследовании.
Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
Напомним, сейчас силовики занимаются Центром питания, которые построили на бюджетные деньги к универсиаде и планировали использовать его мощности для организации питания в детских домах и школах края.
ИСТОЧНИК KP.RU