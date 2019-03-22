Tele2 и Red Bull договорились о проектах по другим правилам

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-22T13:01:02+03:00

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В этом году партнерство Tele2 с Red Bull начнется с зимнего соревнования с элементами вольного плавания на горнолыжном курорте «Уктус». Популярное аквашоу Red Bull Jump&Freeze выходит за рамки традиционных экстрим-мероприятий и вписывается в философию «Других правил» Tele2. Сноубордисты и лыжники спустятся со снежного склона прямо в наполненный водой бассейн. При этом экстремалы должны исполнить невероятный трюк и создать креативный образ.

Tele2 представит на аквашоу собственную номинацию «Прыжок по другим правилам». В ней будут соревноваться участники, которые выберут любой вид снаряжения, за исключением горных лыж или сноуборда. Спортсмены должны удивить публику и жюри не только оригинальным снарядом, но и необычным костюмом. Победители номинации Tele2 выиграют поездку на двоих – на этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани.

Оператор подготовил для гостей и клиентов особые условия посещения мероприятия. Tele2 обустроила теплую lounge-зону. Гости шатра могут воспользоваться удобными шезлонгами, теплыми пледами, Wi-Fi и зарядными станциями.

А так же оператор организует для гостей онлайн-трансляцию соревнований на большом экране в шатре Tele2. Те, кто пока примеряются к участию в соревнованиях Red Bull, могут прокатиться «по-другому». В VR-кинотеатре Tele2 начинающие экстремалы совершат виртуальный фрирайд-спуск по живописным склонам сочинских гор на 4G-скоростях.

На аквашоу абоненты Tele2 смогут бесплатно выпить согревающий напиток, а все участники спуска получат набор, в который входят непромокаемый чехол, снуд для сноубордистов и браслет фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU