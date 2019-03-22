2019-03-22T11:50:08+03:00
Общество

Красноярск готовится к капитальному ремонту улицы Ястынская

Перемены ждут участок от перекрёстка с ул. Гайдашовка в сторону проспекта Металлургов
Татьяна РЯБИНИНА
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Впереди - ремонтные работы!Впереди - ремонтные работы!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Есть ли жизнь после универсиады? Этим вопросом сейчас задаются горожане, понимая, что все деньги на ремонт и благоустройство города так или иначе потрачены. Однако сегодня появилась новость о предстоящем капитальном ремонте одной из самых проблемных улиц города.

Работы начнутся, во-первых, когда наступит тепло, во-вторых, прежде всего займутся не проезжей частью, а прилегающей территорией.

Для чиновников проблема открылась внезапно. Оказалось, на этом участке расположено большое количество незаконных временных сооружений: торговых точек, шиномонтажных мастерских, точек питания и т.д. Плюс многочисленные незаконные рекламные конструкции и баннеры вдоль дороги. Территория завалена мусором и хламом. Здесь такая вольница, что даже дорожные знаки самовольно передвигают. И все это до ремонта никто не видел!

Сейчас всем нарушителям предложили убраться добровольно, а если это не случится, то начнется вывоз незаконных объектов, демонтаж конструкций и, наконец-то, даже уборка мусора!

В понедельник, 25 марта, на перекрестке Ястынской и Гайдашовки состоится выездное совещание по подготовке к капремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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