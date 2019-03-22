В Красноярском крае назвали имена лучших врачей и медсестер

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-22T09:57:42+03:00

Для пациента лучшим становится тот врач, который помог! Фото: Мария ЛЕНЦ

Все они стали победителями профессиональных конкурсов

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В профессиональных конкурсах приняли участие 119 медиков края, в том числе 53 врача и 66 специалистов со средним медицинским образованием.

Конкурс на лучшего врача проводился по 11 номинациям, и победили врачи разных больниц:

- «Лучший анестезиолог-реаниматолог» - Николай Довбыш, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №5 краевой клинической больницы;

- «Лучший акушер-гинеколог» - Алла Андреева, заведующая гинекологическим отделением краевого перинатального центра;

- «Лучший участковый педиатр» - Татьяна Жеребцова, врач-педиатр детского поликлинического отделения Краснотуранской районной больницы.

- «Лучший сельский врач»- Людмила Есипова, врач-терапевт Каратузской районной больницы;

- «Лучший хирург» - Дмитрий Чайкин, врач-хирург операционного блока Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича;

- «Лучший участковый терапевт» - Марина Васильева, врач-терапевт Красноярской межрайонной поликлинике №1;

- «Лучший стоматолог» - Ирина Джамбровская, врач-стоматолог-ортопед Красноярской стоматологической поликлиники №4;

- «Лучший терапевт» - Ольга Ющенко, врач-терапевт приемного диагностического отделения Красноярской межрайонной клинической больница №20 им. И.С. Берзона;

- «Лучший врач скорой медицинской помощи» - Игорь Болдырев, врач скорой помощи Красноярской станции скорой медицинской помощи;

- «Лучший педиатр» - Ольга Цимбалова, врач-педиатр Красноярской детской поликлиники №2

В «Специальной номинации» победил Дмитрий Нешумаев, заведующий лабораторией краевого Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Конкурс «Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края» проводился по шести номинациям.

Победители краевых конкурсов получат премии и станут участниками Всероссийского профессионального конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU