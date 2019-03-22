В Приисковом продолжатся поиски пропавших в прошлом году туристов

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-22T09:45:19+03:00

24 ноября в Приисковом во время бури потерялись четыре туриста Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

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Когда 25 ноября 2018 года пропала группа туристов на снегоходах, их искали четыре недели. Спасатели и добровольцы, на земле и в воздухе. Версий было высказано множество, от самых фантастических до самых оптимистичных. Однако пропавших обнаружить не удалось. «Комсомольская правда» -Красноярск» пристально следила за этой историей.

Поиски тогда свернули, а сейчас речь идет о их возобновлении.

Поселок Главстан. Именно на него должны были выйти туристы, если бы они двигались по дороге от того места, где были найдены снегоходыФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Представители ГУ МЧС по Хакасии и Следственного комитета уже слетали на вертолете в район поселка Приисковый, где пропали туристы, чтобы оценить ситуацию.

Оказалось, что снега еще очень много, он рыхлый и серьезно затрудняет передвижение.

Карта места

Предварительное решение таково: поисковую операцию можно возобновлять не раньше середины апреля. Если, конечно, не будет резких изменений погоды.

Напомним, трое мужчин и женщина выехали из Приискового на трех снегоходах 24 ноября 2018 года и не вернулись. 28 ноября поисковая группа обнаружила все снегоходы, но людей возле них не было. Поиски осложнялись сильными метелями и спустя 4 недели были остановлены. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

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ИСТОЧНИК KP.RU