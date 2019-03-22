В Красноярске изменится порядок комплектования детских садов
1 апреля начинается комплектование детских садов на новый учебный год. В детские сады смогут пойти 13 тысяч дошколят.
В этом году порядок комплектования будет иным. На что обратить внимание?
- В первую очередь скомплектуют группы компенсирующего вида, которые посещают дети со слабым слухом, зрением, логопедическими проблемами, - поясняет руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. – Это займёт примерно две недели. Затем начнётся комплектование общеразвивающих групп.
Как поясняют чиновники, новый порядок связан с тем, что многие дети стоят сразу в двух очередях. Получив место в специальных группах, они уйдут из общей очереди.
Традиционно с 1 апреля очередь «заморозят» и родители не будут видеть положение своего ребёнка в очереди в режиме онлайн. И «разморозят» после того, как распределят детей по садам, ориентировочно это произойдет в середине мая.
По итогам распределения родители увидят либо новое положение ребёнка в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием конкретного учреждения, в котором предоставлено место. В это же время традиционно начинает работать «горячая линия» поскольку вопросов у родителей обычно очень много.
ИСТОЧНИК KP.RU