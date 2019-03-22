В Красноярске изменится порядок комплектования детских садов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-22T08:32:05+03:00

Кто станет первым в очереди в детский сад? Фото: Мария ЛЕНЦ

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1 апреля начинается комплектование детских садов на новый учебный год. В детские сады смогут пойти 13 тысяч дошколят.

В этом году порядок комплектования будет иным. На что обратить внимание?

- В первую очередь скомплектуют группы компенсирующего вида, которые посещают дети со слабым слухом, зрением, логопедическими проблемами, - поясняет руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. – Это займёт примерно две недели. Затем начнётся комплектование общеразвивающих групп.

Как поясняют чиновники, новый порядок связан с тем, что многие дети стоят сразу в двух очередях. Получив место в специальных группах, они уйдут из общей очереди.

Традиционно с 1 апреля очередь «заморозят» и родители не будут видеть положение своего ребёнка в очереди в режиме онлайн. И «разморозят» после того, как распределят детей по садам, ориентировочно это произойдет в середине мая.

По итогам распределения родители увидят либо новое положение ребёнка в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием конкретного учреждения, в котором предоставлено место. В это же время традиционно начинает работать «горячая линия» поскольку вопросов у родителей обычно очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU