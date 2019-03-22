Администрация Красноярска судится с Центральным парком

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-22T08:16:27+03:00

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Арбитражный суд Красноярского края 12 апреля рассмотрит исковое заявление департамента муниципального имущества и земельных отношений в адрес ЗАО «Центральный парк», об этот сообщается на сайте администрации Красноярска.

История тянется с марта 2018 года, когда на территории парка произошел пожар и полностью выгорели два помещения, принадлежащих муниципалитету. На их восстановление нужно более 20 млн рублей, однако за минувший год в счет компенсации ущерба поступило менее 1 млн рублей. Досудебная переписка результата не дала: на претензию с требованием возмещения стоимости реального ущерба «Центральный парк» не ответил.

Напомним, договор аренды с ЗАО «Центральный парк» заключен в ноябре 2003 года. Арендная плата вносилась в срок, однако претензий к работе парка со стороны власти и горожан было очень много. Парк нуждается в обновлении во всех смыслах: требуется замена деревьев, оборудования, концепции всесезонного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU