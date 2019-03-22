Житель Красноярского края накопил 59 штрафов за превышение скорости

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-22T07:55:13+03:00

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Житель Шушенского района любил нарушать правила дорожного движения, а платить штрафы, конечно, не любил. Однако рано или поздно в такие ситуации вмешиваются судебные приставы. Когда у нарушителя накопилось 59 штрафов, в основном, за превышение скорости, ему пришлось с ними познакомиться.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель уведомил должника и предупредил о мерах принудительного взыскания, в данном случае, об аресте автомобиля. Гражданин был не готов расставаться с машиной, на которой, собственно, и "заработла" все свои штрафы, он немедленно явился и заплатил все свои долги, а это 40 тысяч рублей.

Напомним, про свои долги можно узнать на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. Это обезопасит вас от неожиданных ограничений, например, при выезде за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU