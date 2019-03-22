Дмитрий Аленичев продолжит работу в ФК «Енисей»

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-22T07:25:01+03:00

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Официальная информация такова: 22 марта принято консолидированное решение клуба о том, что тренерский штаб, возглавляемый Дмитрием Аленичевым, продолжит свою работу с командой до конца сезона 2018/2019. Контракт Аленичева заканчивается в мае.

Ситуация внутри и вокруг «Енисея» тревожная. Фанаты требуют отправить Аленичева в отставку. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата и является первым кандидатом на вылет из премьер-лиги.

Сам Дмитрий Аленичев нелестно высказывается в адрес руководства клуба и игроков. В частности, обвиняет футболистов в безволии и равнодушии.

В Красноярске у Аленичева как-то сразу не задалось. В декабре 2018-го его лишили водительских прав на полтора года за пьяное вождение. Руководство клуба уже отстраняло экс-спартаковца от работы на один матч. Увольнение Аленичева уже кажется вопросом решенным, однако оно затянулось по нескольким причинам: нужно довести сезон, нужно найти замену и не хочется платить неустойку.

Так что Аленичев будет руководить командой до конца сезона.

Ближайшая домашняя игра «Енисея» в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 30 марта на Центральном стадионе. Красноярцы сыграют с казанским «Рубином». Начало встречи в 15.30.

ИСТОЧНИК KP.RU