В Красноярском крае начался клещевой сезон: уже 4 пострадавших

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-22T07:06:28+03:00

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Несмотря на то, что снег еще не сошел, клещи уже проснулись, причем, 4 первых в этом сезоне случая присасывания клещей зафиксированы в разных районах края: Шушенском, Каратузском районах, а также в Красноярске (заповедник «Столбы»).

Двое из пострадавших принесли клещей на исследование и в одном из них обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что клещи могут быть переносчиками таких инфекционных заболеваний как клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека. И потому после удаления клеща его обязательно нужно доставить в вирусологическую лабораторию и определить, чем он заражен. Это необходимо для назначения правильной профилактики и лечения.

Кроме того, непривитым людям нужен противоклещевой иммуноглобулин.

Кстати, единственной надежной защитой от клещевых инфекций является вакцинация. И сделать прививки еще не поздно! Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Сейчас больше подойдет экстренная схема иммунизации, при которой вакцина вводится 2-х кратно с интервалом 1 месяц, но не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU