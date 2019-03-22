Красноярцы смогут бесплатно посмотреть соревнования чемпионата России по фристайлу
Там, где проходили соревнования по сноуборду и фристайлу Зимней универсиады-2019, и куда были проданы все билеты, состоится чемпионат России по фристайлу. На этот раз вход на соревнования свободный.
С 24 по 27 марта спортсмены выступят в акробатике, смешанной командной акробатике, могуле и парном могуле.
За медали чемпионата страны будут бороться и 15 красноярских спортсменов, представителей краевой Академии зимних видов спорта.
Среди них и Любовь Никитина, завоевавшая серебро в акробатике и бронзу в смешанной акробатике на Зимней универсиаде-2019.
В апреле, с 1 по 5 апреля, чемпионат России продолжится в дисциплинах биг-эйр, ски-кросс, хаф-пайп и слоуп-стайл.
Расписание чемпионата России на март:
24 марта (воскресенье)
17.45-19.15 – квалификация (могул)
19.30-20.45 – финалы (могул)
25 марта (понедельник)
18.35-19.10 – квалификация (акробатика)
19.30-20.40 – финалы (акробатика)
26 марта (вторник)
18.35-19.10 – квалификация (акробатика смешанная)
19.30-20.40 – финалы (акробатика смешанная)
27 марта (среда)
17.45-19.15 – квалификация (парный могул)
19.30-20.45 – финалы (парный могул)
21.05 – награждение победителей и призеров в дисциплинах: могул, парный могул, акробатика, смешанная акробатика.
ИСТОЧНИК KP.RU