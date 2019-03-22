Красноярцы смогут бесплатно посмотреть соревнования чемпионата России по фристайлу

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-22T06:48:41+03:00

Соревнования пройдут на «Сопке» с 24 марта по 5 апреля

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Там, где проходили соревнования по сноуборду и фристайлу Зимней универсиады-2019, и куда были проданы все билеты, состоится чемпионат России по фристайлу. На этот раз вход на соревнования свободный.

С 24 по 27 марта спортсмены выступят в акробатике, смешанной командной акробатике, могуле и парном могуле.

За медали чемпионата страны будут бороться и 15 красноярских спортсменов, представителей краевой Академии зимних видов спорта.

Среди них и Любовь Никитина, завоевавшая серебро в акробатике и бронзу в смешанной акробатике на Зимней универсиаде-2019.

В апреле, с 1 по 5 апреля, чемпионат России продолжится в дисциплинах биг-эйр, ски-кросс, хаф-пайп и слоуп-стайл.

Расписание чемпионата России на март:

24 марта (воскресенье)

17.45-19.15 – квалификация (могул)

19.30-20.45 – финалы (могул)

25 марта (понедельник)

18.35-19.10 – квалификация (акробатика)

19.30-20.40 – финалы (акробатика)

26 марта (вторник)

18.35-19.10 – квалификация (акробатика смешанная)

19.30-20.40 – финалы (акробатика смешанная)

27 марта (среда)

17.45-19.15 – квалификация (парный могул)

19.30-20.45 – финалы (парный могул)

21.05 – награждение победителей и призеров в дисциплинах: могул, парный могул, акробатика, смешанная акробатика.

ИСТОЧНИК KP.RU