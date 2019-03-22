В Красноярске открыта продажа билетов на лето для школьников со скидкой 50%
В этом году период с 1 июня по 31 августа снова станет льготным для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Для них можно купить железнодорожные билеты со скидкой 50%. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.
Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения поездов дальнего следования по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).
Оформить льготный билет можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощи мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).
Напомним, впервые 50% скидка на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период была введена в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. И уже четвертый год подряд школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.
Детям в возрасте до 5 лет оформляется бесплатный проездной документ.
Для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично действует детский тариф, который составляет 35% от стоимости полного (взрослого) тарифа.
ИСТОЧНИК KP.RU