В Красноярске открыта продажа билетов на лето для школьников со скидкой 50%

СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-22T06:40:43+03:00

Льгота действует с 1 июня по 31 августа 2019 года

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В этом году период с 1 июня по 31 августа снова станет льготным для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Для них можно купить железнодорожные билеты со скидкой 50%. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения поездов дальнего следования по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).

Оформить льготный билет можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощи мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Напомним, впервые 50% скидка на проезд детей от 10 до 17 лет в летний период была введена в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. И уже четвертый год подряд школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.

Детям в возрасте до 5 лет оформляется бесплатный проездной документ.

Для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично действует детский тариф, который составляет 35% от стоимости полного (взрослого) тарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU