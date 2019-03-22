Погода в Красноярске на выходных: без тепла, но с дождем

СЕГОДНЯ 05:06 2019-03-22T05:06:03+03:00

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Пятничные +9 градусов днем в выходные не повторятся. Дневные температуры будут подниматься лишь до отметки +6 – таков прогноз синоптиков на ближайшие субботу и воскресенье.

По ночам - небольшие заморозки, -2-3 градуса. Погода будет безветренной, облачной, возможен дождь.

И если посмотреть прогноз на следующую неделю, то и там тепла не предвидится. Столбик термометра в ближайшие десять дней остановится на отметках +3+8 градусов днем и -9 +2 ночью. Синоптики также ожидают дожди практически каждый день. На следующей неделе только во вторник и среду будет солнечно.

Поманившее в начале марта тепло оказалось кратковременным, зима пока не уступает весне, красноярцам придется еще немного померзнуть и подождать по-настоящему теплых дней.

В Норильске температура еще не перешла в плюс, здесь даже днем от -1 до -10 градусов. В Минусинске, наоборот, устойчивый плюс днем, например, 23 и 24 марта +10 градусов, а через неделю столбик термометра подрастет до +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU