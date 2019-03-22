Как попасть на плато Путорана, не выезжая из Красноярска?

СЕГОДНЯ 04:35 2019-03-22T04:35:12+03:00

Для этого надо пойти в театр!

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В Красноярске начался традиционный ежегодный краевой фестиваль «Театральная весна», на который театры края привозят лучшие спектакли, созданные за последний год. Среди новинок в этом году особенно выделяется спектакль Норильского Заполярного театра драмы им. Вл.Маяковского «Гиперборея. Плато Путорана».

Сложно описать необычные особенности этой постановки. Начнем, пожалуй, с того, что в нем участвуют всего два человека: актер и историк. Причем, они играют сами себя! Это артист Николай Каверин и член Союза журналистов России, председатель Клуба исследователей Таймыра, автор книг о Норильске Станислав Стрючков.

У спектакля нет жесткого сценария, зато есть импровизация и спор о том, есть ли страна вечного счастья Гиперборея или ее нет.

Во-вторых, впервые норильский театр воспользовался VR-технологиями. Зрителям выдают очки виртуальной реальности, чтобы они могли перемещаться между городом, шахтами и плато.

И, наконец, зрители увидят те места, в которые трудно попасть даже самим норильчанам! Прежде всего, это плато Путорана. Кстати, идея спектакля пришла как раз после того, как здесь побывали артисты Норильского театра. Они были так впечатлены, что захотели поделиться своими эмоциями со зрителями. Экскурсию в это удивительное место устроила компания «Норникель», а затем поддержала и постановку спектакля. Был отснят большой объем видеоматериала, часть из которого вошла в спектакль.

Также зрители с помощью с помощью очков виртуальной реальности смогут спуститься в самый глубокий заполярный рудник, побывать в плавильном цехе, погулять по улицам Норильска.

Надо отметить, что премьера этого спектакля в Норильске прошла 17 ноября, и попасть на него до сих пор практически невозможно! Билеты на ближайшие постановки раскуплены, отзывы публики восторженные, этот спектакль ждут на Фестивале малых народов, в Сербии, Новороссийске, Геленджике. Красноярцы смогут увидеть спектакль «Гиперборея. Плато Путорана» в драматическом театре им. Пушкина во время фестиваля «Театральная весна».

Конкретно

24 и 25 марта, 11.00, 15.00, 19.00

Продолжительность: 1 час

Телефон для справок: 222-38-22.

Касса работает ежедневно с 10 до 21.00, обед с 14 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU