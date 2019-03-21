Минусинский музей приглашает на экскурсию по старинному кладбищу

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-21T17:16:45+03:00

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Минусинский краеведческий музей имени Мартьянова популярен на юге края. Там собрано немало уникальных экспонатов, регулярно приезжают на экскурсии школьники из разных районов. И не только школьники. А помощь музею оказывают различные меценаты. И вот стало известно, что сотрудники минусинского музея разрабатывают путеводитель по городскому некрополю и новые экскурсии.

- Это уникальный некрополь, где обрели последний приют простые минусинцы и выдающиеся жители города: купцы, общественные и политические деятели, меценаты, первопоселенцы, представители духовенства, основатели драматического театра и самого музея. Именно здесь на небольшом участке земли встречаются различные эпохи и периоды развития Минусинска, представленные в надгробных памятниках и плитах, фотографиях и эпитафиях, - рассказывают историки-краеведы.

Проект призван восполнить информационную пустоту, которая окружает выдающееся наследие славного города. Любому человеку хочется любить и ценить свою малую родину. А любят и ценят то, что хорошо знают, чем могут гордиться. Завершить подготовку путеводителя к печати музей намерен уже в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU