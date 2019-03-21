2019-03-21T16:10:08+03:00
Общество

Дом со скелетом в подвале купила молодая семья в Красноярском крае

Он пролежал там более 3 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дом со скелетом в подвале купила молодая семья в Красноярском краеДом со скелетом в подвале купила молодая семья в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Дом со скелетом в подвале приобрела молодая супружеская пара в августе 2018 года в поселке Сухая Долина Ужурского района. Причем речь о скелете идет в самом прямом смысле слова. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Приводя в порядок свой новый дом, супруги наткнулись на скелетированный труп мужчины в подполе. Сразу же вызвали оперативников. Было возбуждено уголовное дело. Установлена личность мужчины и тот факт, что он погиб насильственной смертью примерно в период с сентября по ноябрь 2015 года. Удалось найти и подозреваемого, затем составить и картину преступления.

Как оказалось, 24-летний подозреваемый и его 37-летний товарищ устроили застолье в доме последнего. Произошла ссора, затем драка. Гость сначала несколько раз ударил хозяина дома, затем кухонным ножом перерезал ему горло. Убедившись, что тот умер, сбросил тело в подполье и ушел.

В ходе следствия молодой человек признал свою вину. Суд над ним состоится в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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