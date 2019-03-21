2019-03-21T15:11:44+03:00
Происшествия

В Красноярске Диван-гора может оползнем обрушиться на жилые коттеджи

Всему виной необдуманные действия одного гражданина
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске Диван-гора может оползнем обрушиться на жилые коттеджиВ Красноярске Диван-гора может оползнем обрушиться на жилые коттеджиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске появилась реальная угроза оползня. Гора Вышка, она же Диван-гора, как многие ее называют за отвесные склоны, выходит на улицу Базайскую. От нее начинается Торгашинский хребет. У подножия горы построены несколько частных домов. Вот они-то и находятся в зоне риска.

Как рассказал первый вице-мэр города Владислав Логинов, один из владельцев коттеджей разрешил рабочим, которые занимаются строительством домов в округе, брать со склона горы камень на отсыпку площадок. Разумеется, не бескорыстно. Порода скалы неплотная, как стройматериал – в самый раз. Но в результате один из слоев горы отделился и начал осыпаться.

Власти города сначала пригласили ученых осмотреть гору. А теперь ищут подрядчика для тщательно исследования. Цена контракта составляет 499 тысяч рублей. Результаты исследования будут отправлены в Сочи, а институт, который занимается оползнями.

Что касается предприимчивого владельца участка, то, поскольку предупреждения чиновников до него не дошли, дорогу к дому и к скале перегородили бетонными блоками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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