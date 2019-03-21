2019-03-21T14:38:48+03:00
Общество

Красноярцы сняли на видео, как возле СФУ убирают посаженные до Универсиады ели

Оказывается, их собираются перенести в другое место [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы сняли на видео, как возле СФУ убирают посаженные до Универсиады ели. Стоп-кадр видеоКрасноярцы сняли на видео, как возле СФУ убирают посаженные до Универсиады ели. Стоп-кадр видео
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Красноярцы вновь обсуждают тему, связанную с благоустройством города к Универсиаде. На сей раз в соцсетях появилось видео, как рабочие автокраном достают из земли посаженые елки и грузят на машину. «Как вам такое раззеленение? Если дальше так пойдет, и брусчатку скатают» - иронизируют пользователи.

В Красноярске убирают посаженные возле СФУ ели.

Все это происходило на территории Деревни Универсиады. В пресс-службе СФУ прокомментировали видео. На самом деле деревья остаются совершенно целыми, их привезли сюда, поместив корни вместе с комом земли в специальную корзину. До начала спортивного события они были высажены для красоты временно и очень плотно.

На самом деле им отведены другие места, также на территории университета. Сейчас там как раз разбирают временные объекты Деревни. Затем начнут благоустраиваться: высядят на постоянное место елки, как и было запланировано с самого начала. Дополнительно к ним подсадят еще 200 деревьев, затем благоустроят газоны.

Видео: "Нетипичный Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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