Красноярцы сняли на видео, как возле СФУ убирают посаженные до Универсиады ели
Красноярцы вновь обсуждают тему, связанную с благоустройством города к Универсиаде. На сей раз в соцсетях появилось видео, как рабочие автокраном достают из земли посаженые елки и грузят на машину. «Как вам такое раззеленение? Если дальше так пойдет, и брусчатку скатают» - иронизируют пользователи.
В Красноярске убирают посаженные возле СФУ ели.
Все это происходило на территории Деревни Универсиады. В пресс-службе СФУ прокомментировали видео. На самом деле деревья остаются совершенно целыми, их привезли сюда, поместив корни вместе с комом земли в специальную корзину. До начала спортивного события они были высажены для красоты временно и очень плотно.
На самом деле им отведены другие места, также на территории университета. Сейчас там как раз разбирают временные объекты Деревни. Затем начнут благоустраиваться: высядят на постоянное место елки, как и было запланировано с самого начала. Дополнительно к ним подсадят еще 200 деревьев, затем благоустроят газоны.
Видео: "Нетипичный Красноярск"
ИСТОЧНИК KP.RU