Красноярцы сняли на видео, как возле СФУ убирают посаженные до Универсиады ели

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-21T14:38:48+03:00

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Красноярцы вновь обсуждают тему, связанную с благоустройством города к Универсиаде. На сей раз в соцсетях появилось видео, как рабочие автокраном достают из земли посаженые елки и грузят на машину. «Как вам такое раззеленение? Если дальше так пойдет, и брусчатку скатают» - иронизируют пользователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/698508" frameborder="0"></iframe> В Красноярске убирают посаженные возле СФУ ели.

Все это происходило на территории Деревни Универсиады. В пресс-службе СФУ прокомментировали видео. На самом деле деревья остаются совершенно целыми, их привезли сюда, поместив корни вместе с комом земли в специальную корзину. До начала спортивного события они были высажены для красоты временно и очень плотно.

На самом деле им отведены другие места, также на территории университета. Сейчас там как раз разбирают временные объекты Деревни. Затем начнут благоустраиваться: высядят на постоянное место елки, как и было запланировано с самого начала. Дополнительно к ним подсадят еще 200 деревьев, затем благоустроят газоны.

Видео: "Нетипичный Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU