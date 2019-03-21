В Туве убили сельского учителя кухонным ножом
Жестокое убийство произошло несколько дней назад в тувинском селе Шуй Бай-Тайгинского района. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, трагедия случилась около 5 часов утра 11 марта.
По предварительной версии следствия 21-летний местный житель находился в салоне автомобиля УАЗ-469 вместе с мужчиной, который работал учителем в сельской средней школе. Они были знакомы ранее. А в ту ночь молодой человек был пьян и явно провоцировал педагога на ссору. Неожиданно он достал кухонный нож и нанес несколько ударов по голове и в грудь потерпевшего. Судмедэксперты насчитали потом не менее десятка колото-резаных ран, от которых мужчина скончался на месте.
Подозреваемого уже задержали и арестовали. Ему уже предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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