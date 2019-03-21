2019-03-21T13:44:24+03:00
Общество

Красноярск могут наводнить фальшивые купюры

Под подозрением банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск могут наводнить фальшивые купюрыКрасноярск могут наводнить фальшивые купюрыФото: Мария ЛЕНЦ
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Полиция предупреждает красноярцев о возможном появлении в городе фальшивых купюр. Их можно встретить где угодно, но чаще всего страдают продавцы на рынках и в магазинах, где нет возможности проверить купюры на специальном оборудовании. Получил такую от покупателя – настоящих денег лишился, и под подозрение к правоохранителям попал.

Выявляются фальшивые деньги, в основном, в банках, при пересчете выручки после инкассации. А ведь идеальных подделок не бывает. Всегда есть признаки, по которым можно отличить фальшивую купюру. И полицейские составили наглядную инструкцию, как ее распознать.

Совет всем гражданам, чтобы не оказаться жертвой фальшивомонетчиков:

- не разменивайте купюры незнакомцам,

- при продаже дорогого имущества проверяйте наличность покупателя в банке,

- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки.

Если вам попытались сбыть фальшивую купюру, постарайтесь запомнить приметы и позвоните в полицию по телефонам 02 или 102.

Как распознать ненастоящие деньги

Как распознать ненастоящие деньги

ИСТОЧНИК KP.RU

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