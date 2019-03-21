Стало известно имя нового главного архитектора Красноярска

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-21T09:19:27+03:00

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Выборы главного архитектора Красноярска, наконец, состоялись. Уточним – со второго раза. В прошлом году на должность претендовали 8 кандидатов, но ни один из них не удовлетворил требования комиссии. Так что в феврале этого года администрация города повторно объявила конкурс на замещение вакасии.

На этот раз попробовать стать главным архитектором вызвались три кандидата, причем все три – женщины. Это Ольга Баркова, член общественного совета краевого Стройнадзора, Юлия Соловарова, замруководителя Управления капитального строительства и Мария Рогова, замначальника отдела управления архитектуры города.

В итоге победила Юлия Соловарова. Из открытых источников известно, что ей 35 лет, она окончила Красноярскую архитектурно-художественную академию, работала в институте «Красноярскгражданпроект».

О том, когда состоится официальное назначение нового главного художника, станет известно позднее. Добавим, что эта должность находится в подчинении начальника управления архитектуры, а зарплата составит от 61 до 91 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU