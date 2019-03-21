2019-03-21T11:30:37+03:00
Общество

В Центре питания Универсиады в Красноярске ФСБ проводит обыски

Вероятно, это связано с нарушением закона о госзакупках
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски. Фото: Новости ТВКВ Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски. Фото: Новости ТВК
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В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски с участием сотрудников ФСБ и ОБЭП. Предварительная причина, которую уже озвучивали в УФАС, нарушения при осуществлении госзакупкок.

Глава УФАС Красноярского края Валерий Захаров:

- ФСБ полагает, что Центр питания неправомерно, без конкурентных процедур на значимые суммы, около 250 миллионов рублей, закупал продукты, из которых и производилось питание для спортсменов. Механизм ухода от конкурентных процедур был банальным до невозможности. В положении о торгах записывали «возможность заключения контрактов с единственным поставщиком».

Как сообщает корреспондент Новостей ТВК с места, сотрудников правоохранительных органов интересует дорогостоящее оборудование в цехах.

Добавим, что работа комбината и его коллектива у гостей и участников Студенческих игр нареканий не вызывала, всех кормили вкусно и разнообразно. А вот организационные моменты, особенно логистика, подводили и краевым чиновникам порой приходилось лично решать вопросы доставки готовых обедов в Деревню Универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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