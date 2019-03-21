Неизвестные «заминировали» Красноярскую ГЭС

СЕГОДНЯ 06:37 2019-03-21T06:37:42+03:00

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Накануне красноярские и дивногорские спасатели экстренно выехали по сообщению о минировании Красноярской ГЭС. Однако ничего подозрительного на месте ни спасатели, ни сотрудники полиции не нашли – анонимная информация о минировании оказалась ложной. Об этом говорится в сводке КГКУ «Спасатель» за минувшие сутки.

Красноярская ГЭС – это стратегически важный объект, обеспечивающий энергетическую и экономическую безопасность региона. Она тщательно охраняется по всему периметру. Но по регламенту любой сигнал о минировании нужно проверять. Что, собственно, и было сделано.

К слову, в Шарыпово спасателям также пришлось выезжать, чтобы проверить подозрительный предмет – коробку на козырьке школы. Однако в пути получили отбой.

Ну, а любителям пошутить напоминаем, что в уголовном кодексе есть соответствующая статья: штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы на такой же срок. А если при этом зафиксирован крупный ущерб, можно «загреметь» в места не столь отдаленные на все 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU