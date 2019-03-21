Главу района в Красноярском крае подозревают в самоуправстве и вырубке леса

СЕГОДНЯ 06:04 2019-03-21T06:04:43+03:00

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Главу Дзержинского района обвиняют по коррупционной статье: за использование служебных полномочий вопреки интересам службы в личных целях. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в мае 2015 года обвиняемый направил в минлесхоз заявку выделить ему 8 900 и 16 100 кубометров древесины – на муниципальные нужды района. Разрешение на вырубку леса он получил в апреле и в сентябре 2016 года. Затем прошел аукцион на заготовку древесины.

Только единственным участником аукциона стала фирма супруги чиновника. В результате и фирма, и супруга главы, и сам глава Дзержинского района получили от этого коммерческую выгоду. Это первое. И второе – лес-то вырубили, только древесина на муниципальные нужды так и не попала. Она была продала налево. Ущерб составил более 6,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU