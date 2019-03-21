Заочно арестованного гендиректора красноярской «Реставрации» разыскивает Интерпол
Бывший генеральный директор строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко заочно арестован судом Железнодорожного района по ходатайству следствия. Его подозревают в мошенничестве и незаконном привлечении денежных средств граждан.
Известно, что Коваленко покинул страну в 2018 году еще до того, как стало известно о банкротстве и разразился скандал с обманутыми дольщиками. Уголовное дело возбудили уже в его отсутствие. И теперь его разыскивает интернациональная полиция.
По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе краевой прокуратуры, предварительно установленная сумма причиненного ущерба составляет более 2 миллиардов рублей. Количество обманутых дольщиков превышает 1300 человек. Недостроенными оказались 11 объектов в жилых комплексах «Эдельвейс» и «Фестиваль», квартиры в которых продавались еще на стадии котлована.
Напомним, что скандал с «Реставрацией» разразился в сентябре прошлого года. На линии огня оказалось руководство компании – без своего гендиректора. Краевые чиновники пытаются решить эту проблему.
ИСТОЧНИК KP.RU