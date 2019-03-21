Доска позора: красноярские городовые выписали 400 штрафов за парковку на газонах

СЕГОДНЯ 04:23 2019-03-21T04:24:20+03:00

Горожане могут помочь в борьбе с нарушителями

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Служба городовых Красноярска активно борется с автомобилистами, которые паркуют свои машины на газонах. «Продолжаем штрафовать водителей за повреждение зеленых насаждений и газонов при парковке. В работе находится около 400 материалов» - появилось сообщение на странице службы в «Инстаграме». И к сообщению – несколько фотографий, сделанных на месте нарушения. Это так называемая «доска позора».

Напомним, что после внесенной в поправки в закон Красноярского края «Об административных правонарушениях» все любители поставить своего «железного коня» на траву несут ответственность за повреждение зеленых насаждений и газонов.

Штрафы:

- для граждан от 2000 до 4000 рублей,

- для ИП и должностных лиц – до 30 000 рублей,

- для должностных лиц – до 100 000 рублей.

Власти призывают горожан не оставаться в стороне от происходящего и помогать в борьбе с автохамством. Увидели автомобиль на газоне – сфотографируйте вместе с номером и отправьте в административную комиссию района, где это произошло. И обязательно укажите название улицы и номер дома.

Электронные адреса районных административных комиссий:

- Железнодорожный - base@rail.admkrsk.ru;

- Кировский - Ponomareva@kirov.admkrsk.ru;

- Ленинский - timchishina@lenin.admkrsk.ru;

- Октябрьский - asg@oct.admkrsk.ru;

- Свердловский - Shlegel@sv.admkrsk.ru;

- Советский - zakharenko@sov.admkrsk.ru;

- Центральный - kismv@centr.admkrsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU