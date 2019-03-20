В Хакасии школьница угнала у отца машину и отправилась в ночной клуб

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-20T14:36:30+03:00

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Минувшей ночью в Саяногорске 17-летняя школьница взяла без разрешения – читайте: угнала – отцовскую иномарку. И отправилась кататься по ночным улицам родного города.

Приблизительно в 01:45 ночи «Toyota Belta» заметили дорожные полицейские неподалеку от ночного клуба. Остановили иномарку, чтобы проверить документы. Тут и выяснилось, что водительских прав у юной леди нет (и быть не может, их можно получить только с 18 лет). А ключи от машины она взяла дома самовольно.

За управление автомобилем без прав девушке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, как решит суд. А вот отцу придется заплатить от своего лица 30 тысяч рублей штрафа, согласно ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (передача управление транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления им). Вдобавок родителям придется объясняться, почему их несовершеннолетняя дочь гуляет по ночам.

- Родители, помните: только лишь вы будете виновны в том, что ребенок окажется за рулём, так как вы несете за него полную ответственность, - предупредили в пресс-служб ГИБДД Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU