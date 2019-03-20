Экс-министр экологии края устроился на работу в «Красноярскнефтепродукт»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-20T14:14:33+03:00

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Экс-министр экологии и рационального землепользования Красноярского края Владимир Часовитин определился с новым местом работы. Теперь он – руководитель управления внутреннего контроля в компании «Красноярскнефтепродукт».

Напомним, что Часовитин с 2007 по 2011 годы был прокурором Красноярска. Новое министерство в правительстве он возглавил в июне 2017 года. Но в начале текущего года, с началом так называемой «мусорной реформы», для министерства, которое и должно курировать внедрение этой реформы в жизнь, наступили сложные времена. Владимира Часовитина и его команду обвиняли в провале реформы не только на левобережье Красноярска, но и во многих территориях края. Поэтому в конце января он написал заявление об увольнении, губернатор края его завизировал.

Однако насовсем экс-министра он отпустили. Известно, что компания «Красноярскнефтепродукт» является собственностью Красноярского края. В январе этого года там сменилось руководство и новый гендиректор продолжает набирать себе новую команду.

ИСТОЧНИК KP.RU