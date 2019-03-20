В Красноярске в фан-парке «Бобровый лог» скончался лыжник
Сегодня днем, 20 марта, на территории фан-парка «Бобровый лог» скончался лыжник. Об этом сообщают Новости ТВК со ссылкой на очевидца и на представителя пресс-службы фанпарка. Они рассказали, что мужчину, одетого в лыжный костюм и ботинки, обнаружили на склоне К1 приблизительно в 12.10 часов. Он лежал без сознания, без видимых повреждений, пульс прослушивался, но очень слабо.
С помощью спасателей мужчину доставили в медицинский пункт, где ему попытались оказать необходимую помощь. Но, увы, лыжник скончался, не приходя в сознание. Когда вскоре приехала бригада «Скорой помощи», то ей осталось только зафиксировать смерть мужчины.
На месте работают оперативники, устанавливают все обстоятельства случившегося. В помощь им – записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на территории фан-парка. Никаких предварительных версий пока не озвучивают.
ИСТОЧНИК KP.RU