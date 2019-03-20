2019-03-20T12:46:37+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ»

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Мероприятие посвящено реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства

21 марта в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» пройдет Всероссийское обсуждение механизмов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятие организовано «ОПОРОЙ РОССИИ», официальным его партнером выступает ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В работе совещания примут участие эксперты самого высокого уровня – представители Минэкономразвития и Минсельхоза РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты России, «ОПОРЫ РОССИИ», предпринимательского и банковского сообщества.

Национальным проектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан России – к 2024 году число занятых в сегменте МСП должно вырасти почти на 6 млн человек.

Участники совещания обсудят ход реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» и механизмы его финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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