Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ»
Мероприятие посвящено реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства
21 марта в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» пройдет Всероссийское обсуждение механизмов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Мероприятие организовано «ОПОРОЙ РОССИИ», официальным его партнером выступает ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
В работе совещания примут участие эксперты самого высокого уровня – представители Минэкономразвития и Минсельхоза РФ, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты России, «ОПОРЫ РОССИИ», предпринимательского и банковского сообщества.
Национальным проектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан России – к 2024 году число занятых в сегменте МСП должно вырасти почти на 6 млн человек.
Участники совещания обсудят ход реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» и механизмы его финансирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU