СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-20T12:23:53+03:00

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В Красноярске началась реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Впрочем, почему началась? Уже идет полным ходом. Сегодня туда пригласили прессу и показали, как каком этапе идут работы. Рабочие уже разобрали крышу и внутренние перегородки, убрали полы, окна. Остался только кирпичный каркас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/698234" frameborder="0"></iframe> В Красноярске началась реставрация бывшего кинотеатра «Родина».Мария ЛЕНЦ

Вот теперь-то и начнется активная фраза реконструкции. Во-первых, здание по площади станет больше на 1000 квадратных метров. Там, где был огромный кинозал, появятся три этажа, включая цокольный. Мозаику из енисейской гальки на фасаде обещают сохранить, все-таки это объект культурного наследия. Ее как раз и закрыли, чтобы не повредить ненароком. После – отреставрируют.

Все работы планируют завершить уже в 2020 году. Здесь разместится Дом дружбы народов, а название останется прежним – «Родина».

Для справки: кинотеатр распахнул свои двери в 1965 году и был на тот момент самым крупным и современным в Красноярске. Кинозал вмещал около 600 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU