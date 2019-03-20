2019-03-20T12:01:01+03:00
Общество

Охранявшего здание красноярской мэрии медведя погрузили на «воровайку» и увезли

Увы, время никого не щадит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Охранявшего здание красноярской мэрии медведя погрузили на «воровайку» и увезли. Фото пресс-службы администрации КрасноярскаОхранявшего здание красноярской мэрии медведя погрузили на «воровайку» и увезли. Фото пресс-службы администрации Красноярска
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Сегодня красноярцы, стоявшие на остановке у здания городской администрации, наблюдали довольно печальную картину. Подъехал автокран, подхватил скульптуру медведя и загрузил ее в кузов «воровайки». После этого его увезли.

В администрации города рассказали, что, увы, время никого не щадит и любимый красноярцами медведь тоже пришел в негодность. Специалисты управления зеленого строительства обследовали каркас и сделали заключение, что дольше скульптура уже не протянет и вот-вот рассыпктся. Что появится на этом месте, пока неизвестно.

Медведь памятен тем, что открыл в Красноярске эпоху фигур вертикального озеленения. Его установили в 2003 году. Горожане в шутку называли его сторожем красноярской мэрии.

Добавим, что сейчас в Красноярске осталось 54 фигуры вертикального озеленения. Самые популярные – три слона на Копылова, петух возле Музыкального театра, жирафы на Ленина, напротив здания Заксобрания, лось на Красрабе возле Аэрокосмического университета, олени на перекрестке Матросова и Семафорной и другие. Для них уже выращивают почвопокровные растения. Фигурами займутся в конце апреля: сначала подготовят каркасы, очистят их от прошлогодних растений, восстановят почву. И в мае начнут засаживать растениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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