В Красноярск из Владивостока привезли вагон слишком теплой селедки

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-20T10:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярск из Владивостока привезли 6,8 тонн тихоокеанской селедки отечественного производства. Груз был доставлен по железной дороге в вагоне-рефрижераторе, однако инспекторы ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю его не пропустили из-за нарушения температурного режима.

Дело в том, что на момент осмотра при выгрузке из вагона температура в толще продукции составляла минус 12,2 градуса. Тогда как в соответствии с требованиями действующего законодательства при перевозке железнодорожным транспортом температура рыбы в толще мышц не должна превышать минус 18 градусов.

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора рассказали о судьбе груза. Пока что его разместили на изолирование хранение на склад получателя. Заморозили до нужной кондиции. Пробы рыбы отобрали для лабораторного исследования. Если подтвердится, что селедка безопасна в ветеринарном отношении, владельцу разрешат пустить ее в реализацию. В противном случае придется уничтожить всю партию.

ИСТОЧНИК KP.RU