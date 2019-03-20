2019-03-20T10:08:17+03:00
Происшествия

Пожар в Красноярске: из-за припаркованного транспорта спецмашины не смогли подъехать к горящей квартире

Эвакуировать жильцов пришлось через подъезд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожар в Красноярске: из-за припаркованного транспорта спецмашины не смогли подъехать к горящей квартиреПожар в Красноярске: из-за припаркованного транспорта спецмашины не смогли подъехать к горящей квартиреФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне вечером, 19 марта, красноярским пожарным пришлось выезжать по тревожному сигналу в один из жилых комплексов в Советском районе города. Звонок на пульт дежурного поступил в 21:32. Очевидцы сообщили: горит квартира на втором этаже в 10-этажном доме. Весь подъезд в огне, жильцы самостоятельно выбраться не могут.

7 минут понадобилось спасателям, чтобы домчаться до места. И что же они увидели: дорожка вдоль подъездов так заставлена личными автомобилями, что спецтранспорт просто не мог подъехать вплотную к месту тушения. Пришлось эвакуировать людей с верхних этажей дома по задымленному подъезду, без автовышки. Специалисты газодымозащитной службы справились с этим, вывели 33 человека, в том числе 8 детей.

Параллельно с ними другие пожарные начали тушить огонь. Им пришлось прокладывать длинные магистральные линии, что усложнило их работу во время тушения огня. Справиться с огнем удалось только через полчаса. Дознаватели установили предварительную причину пожара – короткое замыкание в электроприборе. Выгорело 10 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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