Власти Красноярска пригрозили уголовной ответственностью за вырубку деревьев

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-20T09:40:10+03:00

С начала года уже подано исков на 87 тысяч рублей

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Власти Красноярска пригрозили уголовной ответственностью всем, кого уличат в незаконной вырубке зеленых насаждений в черте города. А случаев, как показывает практика, много. С начала этого года в отдел лесопользования МКУ «Центр недвижимости» уже поступило 49 жалоб красноярцев на нарушения лесного законодательства, 20 из них подтвердились.

Так, в Октябрьском районе на улице Елены Стасовой строители жилого дома вырубали деревья на площадке, которая находится в федеральной собственности. Теперь этим делом будет заниматься природоохранная прокуратура.

По словам Елены Филипповой, начальника отдела лесопользования, с начала года уже направлены иски о взыскании ущерба на 87,13 тысяч рублей.

Конкретно:

- за нарушение правил благоустройства, в том числе уничтожение, повреждение зеленых насаждений, газонного полотна законом предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, размер штрафа – от 1000 до 100 000 рублей.

- незаконная рубка деревьев с ущербом более 5 000 рублей – подпадает под уголовную ответственность и предполагает срок до 2 лет.

Если вы стали очевидцем вырубки или повреждения деревьев или травяного покрова, можно обратиться в отдел лесопользования МКУ Красноярска «Центр недвижимости» (улица Аэровокзальная, 4в, кабинет 17). Или позвонить по телефонам: 273-01-27, 273-02-30.

ИСТОЧНИК KP.RU