СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-20T08:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноярска Дарья Урванцева стала свидетельницей дорожно-транспортного происшествия и помогла найти нарушителя. За это она получила особую благодарность полиции и памятный подарок. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/698187" frameborder="0"></iframe> Сбил пешехода и скрылся: красноярка помогла задержать нарушителя.

Некоторое время назад Дарья утром ехала на работу по улице 3-й Дальневосточной, когда на ее глазах автомобиль сбил пешехода. Но вместо того, чтобы остановиться, как положено по ПДД, водитель нажал на газ и скрылся с места аварии. Женщина успела запомнить госномер «Субару» и приметы водителя. Она вызвала «Скорую» для пострадавшего и полицию. А когда приехали сотрудники ГИБДД, сообщила им приметы нарушителя.

Вскоре его задержали. Им оказался 33-летний местный житель. В содеянном он сознался, сказал, что был шокирован от случившегося и в первую минуту испугался последствий. Последствия, разумеется, наступили: мировой судья Центрального района назначил водителю 8 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU