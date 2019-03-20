2019-03-20T08:52:36+03:00
Происшествия

Сбил пешехода и скрылся: красноярка помогла задержать нарушителя

И получила благодарность от полиции города [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сбил пешехода и скрылся: красноярка помогла задержать нарушителя. Фото пресс-службы ГИБДД КрасноярскаСбил пешехода и скрылся: красноярка помогла задержать нарушителя. Фото пресс-службы ГИБДД Красноярска
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Жительница Красноярска Дарья Урванцева стала свидетельницей дорожно-транспортного происшествия и помогла найти нарушителя. За это она получила особую благодарность полиции и памятный подарок. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Сбил пешехода и скрылся: красноярка помогла задержать нарушителя.

Некоторое время назад Дарья утром ехала на работу по улице 3-й Дальневосточной, когда на ее глазах автомобиль сбил пешехода. Но вместо того, чтобы остановиться, как положено по ПДД, водитель нажал на газ и скрылся с места аварии. Женщина успела запомнить госномер «Субару» и приметы водителя. Она вызвала «Скорую» для пострадавшего и полицию. А когда приехали сотрудники ГИБДД, сообщила им приметы нарушителя.

Вскоре его задержали. Им оказался 33-летний местный житель. В содеянном он сознался, сказал, что был шокирован от случившегося и в первую минуту испугался последствий. Последствия, разумеется, наступили: мировой судья Центрального района назначил водителю 8 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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