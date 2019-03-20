Задержанного по делу Натарова экс-редактора Dela.ru Дмитрия Болотова отпустили под подписку о невыезде

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-20T09:10:54+03:00

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Напомним, что 15 марта были задержаны советник губернатора, сын депутата Госдумы от партии ЛДПР Сергея Натарова Антон Натаров и бухгалтер красноярского регионального отделения ЛДПР Денис Бундюк. Оба проходят по уголовному делу о хищении средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — по ч.4 ст.159 УК РФ.

По делу Натарова также был задержан директор ООО «Лаборатория новостей» (интернет-издание «Ньюслаб») Сергей Мурзин и экс-редактор портала ДЕЛА.ru Дмитрий Болотов.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет. Предположительно, через интернет-СМИ выводились средства ресурсоснабжающей организации.

Дмитрий БолотовФото: соцсети

Фото: соцсети

Болотов на своей страничке в социальной сети: «Понятно, что во время следствия я не буду комментировать ничего по делу. Думаю, что те, кто меня знает лично, все понимают. Отдельно попросил сегодня прощения у родителей, их заставил переживать, это особенно неприятно. Зая проявила себя героически, люблю ее, всем бы такую женщину, но она одна единственная, а я не собираюсь ее терять.

И еще...Раньше я думал, что у меня в жизни и так было много забавного, и перемерзшая солярка в фуре в -50 ночью на трассе, и неожиданное нападение в подъезде с кастетом и железной трубой... Но жизнь штука непредсказуемая, она подкидывает сюрпризы. А как уж себя вести в любой ситуации - каждый выбирает сам. К сожалению, во всех этих перепетиях у меня не было возможности запечатлеть, только запоминал, какие-то наброски жизнеописания делал. Но вот что вынес, и удалось сфотать. Это, с позволения сказать, «ланч-бокс», который дают тем, кто сидит в ИВС (изоляторе временного содержания), когда они не могут поесть по распорядку, а, допустим, выезжают на следственные действия. Вполне калорийно». И после паузы: «Да, кстати, я сделал Зае предложение и она согласилась».

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ИСТОЧНИК KP.RU