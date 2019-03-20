2019-03-20T08:01:44+03:00
Наука

Красноярский школьник собрал метеостанцию и спрогнозировал жаркое лето

Прогноз предварительный, но имеет место быть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский школьник собрал метеостанцию и спрогнозировал жаркое лето. Фото: управление образования КрасноярскаКрасноярский школьник собрал метеостанцию и спрогнозировал жаркое лето. Фото: управление образования Красноярска
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Тимофей Дедовец – ученик красноярской школы-интерната № 1. Талантливый парень, говорят о нем педагоги. Своим изобретением он многих удивил: взял и собрал собственную портативную метеостанцию. Для этого понадобились микроконтроллер, датчик температуры и давления и коммуникационный модуль.

- С определенной периодичностью метеостанция собирает данные о температуре, давлении, влажности, скорости и направлении ветра. Данные систематизируются и обобщаются. Актуальную температуру, график изменения погоды, прогноз на ближайшее время можно найти на сайте образовательного учреждения, - рассказали в управлении образования Красноярска.

Школьник придумал алгоритм долгосрочного прогнозирования, основанный на модели влияния циклонов и антициклонов. С приближением циклона давление воздуха понижается, а с приближением антициклона – повышается. На основании многолетних наблюдений и алгоритма прогнозирования можно предположить, что предстоящее лето в Красноярске будет жарким. В июне среднесуточная температура составит 25-27 градусов, в июле будет на один градус теплее, а в августе значительно похолодает, средние показатели составят 22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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