2019-03-20T08:00:23+03:00
Общество

«Русский Уголь» развивает производство в Сибири

Для роста производственных мощностей на угольных разрезах компании в Красноярском крае и Хакасии реализуется программа технического перевооружения
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Фото: компания «Русский Уголь»Фото: компания «Русский Уголь»
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Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь» развивает угледобычу в СФО.

Инвестиции в обновления парка горнотранспортной техники угольных разрезов направлены не только на рост производительности, но и на создание более комфортных условий для операторов горнотранспортной техники, а также на повышение промышленной безопасности.

В марте 2019 г. на расположенном в Красноярском крае разрезе Переясловский введены в эксплуатацию 2 новых автосамосвала БелАЗ-75583 грузоподъемностью 90 тонн.

«Автосамосвалы БелАЗ-75583 грузоподъемностью 90 тонн постепенно будут замещать автосамосвалы БелАЗ-75473 и БелАЗ-7555 грузоподъемностью 45 и 55 тонн соответственно, что даст возможность увеличить производительность труда и снизить себестоимость добываемого энергетического угля», - сообщили в пресс-службе компании.

Переясловское буроугольное месторождение расположено на территории Рыбинского, Уярского и Партизанского районов Красноярского края. Добываемый здесь бурый энергетический уголь обладает наивысшей калорийностью среди всех бурых углей на материковой части РФ и пользуется спросом у сектора большой энергетики и структур ЖКХ. Сейчас годовая производственная мощность Переясловского угольного разреза превышает 5 млн тонн. Разработка разреза ведется с 1983 г., а его балансовые запасы составляют более 260 млн тонн угля.

Новые автосамосвалы БелАЗ также поступают на расположенный в Красноярском крае разрез Саяно-Партизанский, где ведется добыча высококалорийного каменного энергетического угля. В 2019 г. два карьерных самосвала БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн введены в эксплуатацию на разрезе Степной в республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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