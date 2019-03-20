Красноярские кладбища переполнены: прокуратура требует у властей решить проблему

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-20T06:43:55+03:00

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Красноярские кладбища переполнены. Самое крупное из них, Бадалык, уже давно закрыто для массового захоронения. А мест на Шинном кладбище хватит лишь на несколько месяцев. Поэтому прокуратура города настоятельно требует у городских властей решить этот вопрос в самое ближайшее время, сообщают «Новости ТВК» на ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей прокуратуры, бездействие должностных лиц муниципалитета нарушает закон и влечет социальную напряженность. А также коррупционные предпосылки в виде ограниченного доступа к услуге как для исполнителей, так и получателей, отсюда и формирование теневого рынка. Федеральный закон, на который ссылается прокуратура, гарантируется каждому гражданину страны бесплатный участок для погребения с учетом его воли и традиций. Либо кремирование.

Накануне стало известно, что администрация города объявила конкурс на лучший проект крематория. А итоги конкурса подведут через два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU